Şentop, DSP Genel Başkanı Aksakal’ı kabul etti

Aksakal, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Meclis Başkanı Şentop’a, ekonomi, hukuk, demokrasi ve insan hakları reformu konusunda düşünce ve çalışmalarının yer aldığı dosyayı sundu. Aksakal, söz konusu dosyaya ilişkin Şentop’a bilgi verdi. Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri heyeti ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün’ü de ayrı ayrı kabul etti. Şentop’un makamındaki kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.