Şentop, Endonezyalı mevkidaşını ağırladı

Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar’ın da hazır bulunduğu görüşmede Şentop, TBMM’nin açılışının 100., Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin ise 70. yılı olduğuna işaret etti. Endonezya’nın, Türkiye için dost ve kardeş ülke olduğunu belirten Şentop, “Bunu her olay karşısında tekrar görüyoruz. En son İzmir’de yaşanan deprem sonrasında Türkiye’yi ilk arayan, acımızı ilk paylaşan ülke Endonezya’ydı. Bu bakımdan da teşekkür ediyorum” dedi.

Soesatyo da konuşmasında, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılını kutladı. İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle Türkiye’ye her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Soesatyo, “Sizlere geçmiş olsun diyerek taziye dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası toparlanma sürecinin sorunsuz ilerlemesi ve depremden etkilenen insanların hızla iyileşmesi için dua ediyoruz. 2004’te Açe bölgesinde yaşanan deprem ve tsunamide bize ilk el uzatan ülke Türkiye’dir. Yapabileceğimiz ne varsa lütfen söyleyin. Biz de yardımcı olmak isteriz” ifadelerini kullandı.