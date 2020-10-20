Şentop: Ermenistan savaş suçu işliyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Ermenistan artık sadece Azerbaycan için değil, bütün bölgemiz için bir tehdittir. Sivilleri hedef alarak saldıran, kadınları çocukları katleden, böylece savaş suçu işleyen hukuk tanımaz bir organizasyondur Ermenistan. Bu bakımdan, Azerbaycan bölgenin istikrarını da savunan bir devlettir. Bu sebeple de yanındayız” dedi. Resmi temaslarda bulunmak üzere parlamento heyeti ile birlikte Azerbaycan’a giden Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Dünyaya net mesaj

Aliyev görüşmede, heyetin olağanüstü bir dönemde Azerbaycan’ı ziyaretinin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, “Ermeni saldırıları başladığı andan itibaren aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın, sizin, Türkiye Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının açıklamaları, bütün dünyaya net bir mesaj oldu. Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum” dedi.

Şentop da, Azerbaycan ve Türkiye’nin dostluğunun derin tarihi temelleri olduğunu söyleyerek, “Türkiye, Azerbaycan’ın haklı davasında yanında. Azerbaycan ne zaman destek isterse yanında olmaya ve yardımda bulunmaya hazırdır” vurgulamasını yaptı. Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğinin bir çok sebebi bulunduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti: “Azerbaycan bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Ama ikinci olarak, Azerbaycan haklı bir davayı savunmaktadır; işgal altındaki vatan topraklarını savunmaktadır. Bu haklı davayı herkesin desteklemesi lazım. Bir başka önemli sebep ise şudur: Ermenistan artık sadece Azerbaycan için değil, bütün bölgemiz için bir tehdittir. Sivilleri hedef alarak saldıran, kadınları çocukları katleden, böylece savaş suçu işleyen hukuk tanımaz bir organizasyondur Ermenistan. Bu bakımdan, Azerbaycan bölgenin istikrarını da savunan bir devlettir. Bu sebeple de yanındayız.”

Şentop, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede de, Azerbaycan’ın meşru müdafaa hakkını kullandığını, Azerbaycan ordusunun operasyonlarında uluslararası hukuka uygun davranarak sadece askeri hedeflerle mücadele ettiğini söyledi. Ermenistan güçlerinin ise sivilleri bombaladığını belirten Şentop, “Azerbaycan uluslararası hukuka ve savaş ahlâkına uygun hareket ediyor. Ermenistan bunu yapmıyor. Savaş hukukuna riayet etmeyen, sivilleri hedef alıp bombalayan devletten ateşkese riayet etmesini beklemek de abestir” dedi.

‘Saldırıyı kınamalılar’

Şentop, Ermenistan’ın Gence’ye ve diğer illere füzelerle saldırmasını şöyle değerlendirdi: “Bu, Cenevre Sözleşmesi’ne göre bir savaş suçudur. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taraf olmamakla beraber Ermenistan’ın, BM Güvenlik Konseyi’nin savaş suçlarıyla ilgili kuracağı bir mahkemede ve UCM’de yargılanması mümkün olabilir Roma statüsüne göre. Ama bu savaş suçunu bütün dünyanın görmesi lazım. Görüyor fakat dile getirmesi ve tavrını net olarak ortaya koyması gerekir. Başta AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkeler sivillere yapılan saldırıları kınamalıdır. Sessiz kalanlar yapılan suça ortak olurlar.”

Şentop ve parlamento heyeti, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı’nı da ziyaret eden Şentop, Bakü Türk Şehitliği’ne geçerek anıta çelenk bıraktı.

‘AİHM, bu süreçte adil davranmadı’

Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile de görüştü. Şentop, şunları kaydetti:

“Ermenistan, AİHM’de Azerbaycan’a karşı yapmış olduğu ihtiyati tedbir başvurusunda tam istediğini bulamadı. Kendisine karşı da bir tedbir kararı çıktı. Ama maalesef uluslararası örgütlerin hukuk ve mantık dışı kararlarıyla zaman zaman karşılaşıyoruz. AİHM’in bu süreçte çok adil davranmadığını düşünüyoruz. Uluslararası toplum tarafsızlık adı altında saldırgan ile mağdur tarafa eşit mesafede olduğunu söylüyor fakat onu da başaramıyor.”

ASADOV’LA GÖRÜŞTÜ

Şentop, Bakü’de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’la da görüştü. Şentop, görüşmede yaptığı açıklamada, “Bu dava haklı bir davadır. Hem tarihen hem uluslararası hukuk bakımından Ermenistan işgalcidir, saldırgandır. Azerbaycan’ın vatan topraklarını işgal etmiştir. Bu bakımdan Azerbaycan’ın mücadelesi, davası haklı bir davadır, BM sözleşmesine göre meşru müdafaa kabilindendir” ifadesini kullandı.

HDP davet edilmedi

Şentop’a, Azerbaycan ziyaretinde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti temsilcileri de eşlik ediyor. Heyette HDP’den ise temsilci bulunmuyor. HDP, TBMM’nin Azerbaycan’a destek için yayınladığı ortak bildiriye imza vermemişti.