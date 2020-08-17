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17.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şentop: Milletimizin manevi mimarlarından

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bektaş Veli’yi vefatının 749. yılında rahmetle andı.

Şentop: Milletimizin manevi mimarlarından

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkistan kaynağından neşet etmiş, Yesevi terbiyesiyle Anadolu coğrafyasında neşvünema bulmuş, milletimizin manevi mimarlarından Hacı Bektaş-ı Veli’yi Hakk’a yürüyüşünün seneidevriyesinde rahmetle anıyorum. Cenabı Allah milletimizi Büyük Veli’nin mirasını müdrik eylesin” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da bugün dünyanın, Anadolu irfanına her zamankinden çok ihtiyacının olduğunu belirtti. Kurtulmuş, “Bizim yolumuz, irfan mektebinin yoludur. Bu yol, birliği, beraberliği, kardeşliği çoğaltan bir yoldur. Bu yolun büyük erenlerinden Hacı Bektaş Veli’yi vuslatın 749. yılında rahmetle anıyorum” dedi.

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