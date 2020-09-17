17.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Şentop, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon İsmailov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İsmailov, görüşmede Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesinde sarf ettiği çabalardan dolayı Şentop’a teşekkür etti ve ülkesine davet etti. Şentop da salgın nedeniyle karşılıklı ziyaretlerin oldukça zorlaştığını ancak salgın şartlarını dikkate alarak, bazı ziyaretlerin başlatıldığını belirtti. Özbekistan ile de görüşmelerin yüz yüze başlatılabileceğini ifade eden Şentop, İsmailov’u Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.
İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bittiİzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.