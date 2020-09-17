Şentop, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

İsmailov, görüşmede Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesinde sarf ettiği çabalardan dolayı Şentop’a teşekkür etti ve ülkesine davet etti. Şentop da salgın nedeniyle karşılıklı ziyaretlerin oldukça zorlaştığını ancak salgın şartlarını dikkate alarak, bazı ziyaretlerin başlatıldığını belirtti. Özbekistan ile de görüşmelerin yüz yüze başlatılabileceğini ifade eden Şentop, İsmailov’u Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.