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29.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şentop: Salgın dönemi dostlukları da sınıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, salgın dönemi sona erdikten sonra tüm ülkelerin, gerçek dostlarını ve gerçekte olmayan dostlarını birbirinden ayırma imkanı bulacağını söyledi. Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve beraberindeki heyeti, TBMM Başkanlık Divan Salonu’nda kabul etti.

Şentop: Salgın dönemi dostlukları da sınıyor

 

Türkiye’nin, ihtiyaç duyulan her durumda Kuzey Makedonya’ya dostluğunu göstermek için gayret içerisinde olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti: “Bunun en yakın örneği de salgın zamanında Türkiye’nin imkanları nispetinde göndermiş olduğu sağlık yardımlarıdır. Salgın dönemi, sadece sağlık ve ekonomi bakımından değil, dünyada ülkeler arasında dostlukların da sınandığı çok önemli dönem olarak cereyan ediyor. Salgın dönemi sona erdikten sonra muhtemelen her ülke, gerçek dostlarını ve gerçekte dost olmayanları birbirinden ayırma imkanına sahip olacak.”

Balkan esprisi

Şentop, sözlerini, “Balkanlardan soğuk ve kar yağışını da getirdiniz” diyerek, espriyle tamamladı. Murat da, “Türkiye ile dostane ve kardeşçe hareket ediyoruz. Her zaman Türkiye Devleti de Makedonya’nın

arkasında durmuştur. Ziyaretimizin ana amacı her iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek” diye konuştu.

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