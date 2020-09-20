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20.09.2020 - 07:00 |

Şentop ve Erdoğan’dan Edirne’ye ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dün Edirne’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Şentop ve Erdoğan’dan Edirne’ye ziyaret

Şentop ve Erdoğan, dün Tunca Nehri kenarındaki Sultan II. Bayezid Külliyesi’nde yer alan Osmanlı’nın 15. yüzyılda akıl hastalarını su, müzik sesi, koku ile tedavi ettiği, devrin tıp yöntemlerinin anlatıldığı Sağlık Müzesi’ni Rektör Tabakoğlu’nun mihmandarlığında gezdi. Müzeyi çok beğendiğini ifade eden Emine Erdoğan külliyenin içerisinde yeni oluşturulan dönemin ihtiyaç sahiplerine yemek ikramlarında bulunulmasının canlandırıldığı İmaret Müzesi’ni de ziyaret etti. Tarihi mekanların günümüze kazandırılmasının çok faydalı olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: “Beslenmenin sağlıklı yaşamla ilişkisini gösteren bu mekanda, hastalara uygun yemekler hazırlanmış, aynı zamanda hasta yakınlarını ve fakirleri gözeten bir sosyal dayanışma örneği sergilenmiştir.” Şentop ve Emine Erdoğan, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nilgün Tabakoğlu’nun girişimleriyle 2018 yılında kentin dezavantajlı bölgelerindeki okulların taranması sonucu keşfedilen çocuklardan oluşan koronun konserini dinledi. Erdoğan, daha sonra 9 çevrecilik ödülüyle “Türkiye’nin en çevreci camisi” unvanıyla öne çıkan Sultan II. Murat tarafından Tunca Nehri kıyısında 1434 yılında yaptırılan Dar-ül Hadis Camisi’ni de ziyaret etti. l EDİRNE AA

 

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