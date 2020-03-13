Şentop’dan vekillere uyarı yazısı

Şentop, “Milletvekillerimizin de mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlerinde bulunmamak ve zorunlu olmayan seyahatleri ertelemek, yurt dışından ülkeye giriş yapılması durumunda hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca istirahat etmek ve Meclis çalışmalarına katılmamak, yakın zamanda yurtdışı geçmişi olan vatandaşlarımızın ziyaret taleplerini bir süre ertelemek ve yine ziyaretçi sayısının mümkün olduğunca azaltılmasını sağlamak konularında gerekli hassasiyeti göstereceğinizden tereddüdüm bulunmamaktadır. İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak konusunda göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.