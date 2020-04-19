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19.04.2020 - 13:06 | | AA

Şentop'tan infaz düzenlemesi eleştirilerine yönelik açıklama!

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, terör örgütleriyle yürütülen mücadeleyi akamete uğratacak, zayıflatacak veya esnetecek birtakım adımlar atmasını, adımlar atılmasına yol açacak tercihlerde bulunmasını şahsen doğru bulmadığını belirterek infaz düzenlemesine yönelik eleştirilere ilişkin, "Tartışmaları verimli buluyorum ama Meclisimizin vermiş olduğu bir karar var, bu kararı da isabetli buluyorum." dedi.

Şentop'tan infaz düzenlemesi eleştirilerine yönelik açıklama!

Mustafa Şentop, Kanal 7'de katıldığı programda infaz düzenlemesine  yönelik eleştirilere ilişkin soruyu yanıtladı.

Hukuki düzenlemelerin hukuki ve siyasi boyutları olduğunu anlatan  Şentop, infaz düzenlemesi konusunda birçok akademisyen ve hukukçunun görüş  bildirdiğini ve bunlar arasında görüş farklılıkları bulunduğunu ifade etti.

Şentop, bu tür düzenlemelerde hukuki çerçeveye riayet edilmesi  gerektiğine işaret ederek "(İnfazla ilgili indirimlere kimler dahil olmalıdır,  kimler dahil olmamalıdır?) Bu sonuçta siyasi tercihtir. Siyasetin bir tercihi,  parti tercihi anlamında söylemiyorum. Türkiye’nin bugünkü şartları içinde  yapılmış olan bir tercihtir. Elbette bir bakış açısına dayanmaktadır." diye  konuştu.

Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile son yıllarda kendi sınırları içinde  büyük başarılar kazanarak mücadele ettiğini, bu terör örgütünün ülke sınırları  dışındaki uzantılarına karşı da mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Mustafa  Şentop, sınır ötesinde farklı terör örgütlerine, DHKP-C ve FETÖ'ye yönelik  mücadelenin de devam ettiğini anlattı.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bu şartlar altında Türkiye'nin, terör örgütleriyle yürütülen  mücadeleyi akamete uğratacak, zayıflatacak veya esnetecek birtakım adımlar  atmasını, adımlar atılmasına yol açacak tercihlerde bulunmasını ben de şahsen  doğru bulmuyorum. Bu bakımdan düzenleme içinde, Anayasal düzene, suçlar  bağlamında ifade edilen suçlarla ilgili bir hükme yer verilmemesi, bunun istisna  tutulması önemlidir. Bu tartışmalar faydalıdır, verimlidir, mutlaka yapılmalıdır.  Ama bu bir matematik değildir, 'iki kere iki dörttür' diyerek gerek hukuki metin  olarak mutabık kalacağı, gerek 'kimler girecek, kimler dışında kalacak' diye  mutabık kalacağı bir durum söz konusu değildir.

Sonuç itibarıyla hukuki temel önemlidir. Bununla ilgili sorun var mı,  yok mu buna bakmak lazım. Ama sonuçta kararı Parlamento, bir tercih olarak ortaya  koymaktadır. Tartışmaları verimli buluyorum, ama Meclisimizin vermiş olduğu bir  karar var, bu kararı da isabetli buluyorum."

 

 

 

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