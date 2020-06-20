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20.06.2020 - 10:38 | | AA

Şentop'tan, LGS'ye giren öğrencilere mesaj

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Liselere Geçiş Sınavı'na giren öğrencilere başarılar diledi.

Şentop'tan, LGS'ye giren öğrencilere mesaj

 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili öğrenciler, bugünkü Liselere Geçiş Sınavı'nda her birinize yürekten başarılar diliyorum. Yarınlarınız için çok çalıştınız, alınteri döktünüz. Unutmayın ki; sınavınız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hiçbir sınav değerinizi belirleyemez. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedbirli LGS heyecanı1 milyon 600 bin öğrencinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılıyor. Sınav öncesi öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.
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