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21.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Şentop’tan Makedonya ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle bugün Kuzey Makedonya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Şentop’tan Makedonya ziyareti

 

Şentop, temasları kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Başbakan Zoran Zaev, Meclis Başkanı Talat Caferi ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ile görüşecek. Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katılacak Şentop, programda katılımcılara hitap edecek. Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsünün, Türk Okçuluğunun Tarihi Serüveni Başlıklı Sergisi’nin açılışını yapacak Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini (UBÜ) de ziyaret edecek ve burada gençlere hitap edecek. Şentop, yarın ise Uluslararası Maarif Okulu’na ziyarette bulunacak. Şentop’a, Makedonya ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik edecek.

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