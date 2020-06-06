Şentop’tan tepkilere yanıt: Kesinleşmiş kararı okutmayalım mı?

Meclis Camisi’nde kıldığı cuma namazının çıkışında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Şentop, “Yargıtay’da kesinleşmiş kararları Meclis’te okutmayalım mı? Okutmamamız gerektiğini mi düşünüyor arkadaşlar? İtiraz, ‘Bunlar okunmamalıdır, beklenmelidir’ şeklindeyse Anayasa’ya ve İçtüzüğün 136. maddesine aykırı arkadaşların tutumları. ‘Anayasa ve içtüzük uygulanmasın’ diyorlarsa bunu net olarak söylerler, o ayrı bir tartışma konusu olur” dedi. Bazı konuşmalarda, “Dönem sonuna bırakılır. Böyle bir teamül vardır” denildiğine işaret eden Şentop, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Böyle bir şey yok. Açık bir hukuk kuralı olduğu zaman teamül olmaz. Öyle teamül dedikleri bir şey de yok. Dönem sonuna bırakılacağını zannettikleri şeyler, milletvekili seçilmeye engel olmayan hükümlerdir. Ama milletvekili seçilmeye engel kesin hükümler varsa onlar 84. maddeye tabidir. 84’ün ikinci fıkrasına göre okunur ve milletvekilliği düşer.”

AYM’den hak ihlali kararı çıkarsa bu durumda ne olacağı tartışmasının hatırlatılması üzerine de Şentop, bu durumlarda AYM kararlarının beklenmeyeceğini savundu. Şentop üç vekilin dosyasının okunmasının ocak ayında kararlaştırıldığını ancak salgın sürecinin devreye girmesiyle okuma imkanı olmadığını belirterek, “Bu sürecin bitiminden sonra Meclis’in toplandığı ilk hafta bunu okumuş olduk. Beklenecek bir durum ortadan kalktı.” dedi.



Fotoğraf: Mustafa İstemi