'Sevilla Haritası’nın hukuki bir önemi yok'

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “ABD, Sevilla Haritası’nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir” denildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Sevilla Haritası” adlı haritayla ilgili olarak bugüne kadar Türk basınında çok sayıda görüş yer aldığı anımsatılarak şöyle denildi:

“Amerika Birleşik Devletleri, prensip gereği, diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almamaktadır. Sevilla Haritası’nın ‘hukuki statüsü’ hususunda, Amerika Birleşik Devletleri, Sevilla Haritası’nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği’nin de Sevilla Haritası’nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz. Deniz yetki alanları, uluslararası hukuka dayalı olarak, ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan’ı, istikşafi görüşmeleri en kısa sürede içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir.”

Sevilla haritası, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’yi Akdeniz kıyılarına hapsederek izole etme hayallerinin temel araçlarından biri olarak kullanılıyor.