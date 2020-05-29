Seyahat yasağı kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dokuzuncu kez telekonferans yöntemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak yeni önlemler değerlendirildi. Tarabya Huber Köşkü’nden toplantıya katılan Erdoğan, telekonferans yöntemiyle son kez gerçekleşen toplantı sonrasında şu açıklamalarda bulundu:

SIKINTI ÇEKENLER OLMUŞTUR: Hepimizin geleceğimize dün olduğundan çok daha berrak, olgun şekilde bakabildiğimiz gönül ve zihin dinginliği kazandığımızı düşünüyorum. Salgının çok büyük kıyımlara yol açtığı ülkelerle kendimizi mukayese ettiğimizde elimizdeki nimetlere şükrettiğimizi yakından biliyorum. Alınan tedbirler sebebiyle işine ara verdiği, işi yavaşladığı, geliri azaldığı için sıkıntı çeken vatandaşlarımız olmuştur. Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanda yanlarında olduğunu gösterdik. 4,5 milyon vatandaşımızın istihdamını kısa çalışma ödeneği, asgari ücret ve nakit desteği gibi yöntemlerle destekledik. Vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve daha çok yöntemle büyüklü, küçüklü tüm işletmelerimizin ayakta kalmasını temin ettik. Vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

ZİYADESİYLE GERİ ALACAĞIZ: 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız, 25 milyondan fazla 20 yaş altı gençlerimizin her türlü ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı. Toplam 6 milyon 240 bin üzerinde talebe cevap verildi. Halkımız yaptığı hiçbir fedakârlığın boşa gitmediğinden emin olsun. Allah’ın izni, milletimizin gayreti, devletimizin katkısıyla 2,5 aylık kayıplarımızın hepsini kısa sürede ziyadesiyle geri alacağımızdan en küçük şüphemiz yoktur. 2. Dünya Savaşı sonrası hatalar tekrarlanmayacak ülkemizin önüne gelen fırsatı değerlendirmeyi sağlayacağız. Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak 2023 hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığını göstermiştir. Bir asır önce hasta adam yaftası ile tarihten silinmeye çalışılan Türk milletinin bu gün hastaların ümidi olması bir ibret vesikasıdır. Kendimize, halkımıza, devletimize güveniyoruz.

MESAFE KAT ETTİK: 126 devletten 75 bin vatandaşı getirdik. Ülkemizden yardım, ürün talep eden 135 ülkeden 100’üne cevap vermeyi başardık. 246 misyonumuzla yurt dışındaki vatandaşlarımız ve muhatap ülkeler nezdinde güçlü koordinasyon sağladık. 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı evlatlarımız başta olmak üzere getirdiğimiz kısıtlamalara hassasiyetle riayet eden tüm vatandaşlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız sürekli azalıyor. Testleri yaygınlaştırıp salgını kontrol altında tutuyoruz. İhtiyaç duyulan ilaç ve cihazların temininde mesafe kat ettik. 3600 solunum cihazının şu ana kadar 1000 adedini de ihraç ettik. Tüm bu gelişmeler bize yeni normal dediğimiz süreçte gereken adımları atma imkanını sağladı. Normalleşme takvimimizde yer alan hususları yakından takip ederek açıklıyoruz.

Normalleşmenin kilit tarihi 1 Haziran

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.

MEMURLARA NORMAL MESAİ: İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakımevlerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran’da açılacak.

65 YAŞ ÜSTÜ EVDE: Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14:00-20:00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

18 YAŞA İNDİ: 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14:00-20:00 saatlerinde sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. İkili sistem yok, teke iniyor.

RESTORANLAR AÇILIYOR: 1 Haziran’da restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre kapsamı ve saati ayrıca değerlendireceğiz.

SPOR TESİSLERİ AÇILIYOR: Plajlar, milli parklar ve bahçeler kurallar dahilinde 1 Haziran’da faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran’da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran’dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleri ile içlerindeki tesisler gece 24:00’e kadar hizmet verebilecektir.

KURSLAR, GENÇLİK MERKEZLERİ: Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları ve benzeri kurslar 1 Haziran’dan itibaren, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları, 1 Haziran’dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bağlı oldukları kurumlar iç şartlarını belirleyecek.

KONSERLER BAŞLAYACAK: Açık havada oturma yerlerinde olan konserler, yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacaktır. Yeni normal düzeninde maske, mesafe ve temizlik. Bu hususları aman ihmal etmeyelim. Muhakkak maske ile dolaşalım, muhakkak fiziki mesafeye dikkat edelim, muhakkak temizliğe dikkat edelim. Bunlar bizim 3 vazgeçilmezimizdir.

‘Darbe virüsü 27 Mayıs’ta girdi’

Erdoğan, “27 Mayıs askeri darbe ve sonrası üzüntüyle hatırladığımız dönemlerden biridir. Dün (önceki gün) açılışını yaptığımız eski adıyla Yassıada, milletimizin verdiği ismiyle Yaslıada, yeni haliyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası bu dönemin adeta sembolüdür. 27 Mayıs, Türkiye’ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta veya darbe girişimiyle maruz kaldık. En son 15 Temmuz’u birlikte yaşadık. Milli iradeye yönelik saldırının Türkiye’nin büyük hamleler başlattığı dönemin arkasından gelmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok zor şartlarda başlatılan kalkınma hamlesinin kazanımları, Gazi Mustafa Kemal’in sağlığını kaybetmesi ve vefatının akabinde tek parti CHP dönemiyle kaybedilmiştir. Menderes ve arkadaşları yeni bir kalkınma hamlesi başlattı. Milli geliri üç kat artan Türkiye, yeniden yapılanan küresel dünyada yeniden hak ettiği yeri almayı planlıyordu. 27 Mayıs’ta bu süreç kesintiye uğratıldı. Menderes ve arkadaşları ülkemize yaptığı hizmetlerinin bedellerini idam sephasına yürüyerek ödemiştir. Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yadediyorum” dedi.

Bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlamasına devam

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği’ne sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge gönderdi. Buna göre;

Büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak’ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

29 Mayıs Cuma günü (bugün) market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar açık olacak.

30 Mayıs Cumartesi günü (yarın) market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidebilecek.

31 Mayıs Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile refakatçileri sokağa çıkabilecek.

YKS’ye girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 30 Mayıs’ta açık bulundurulacak. Sınava girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde anne, baba, veli veya vasisinden bir kişi yasaktan muaf olacak.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki çalışanlar, durumlarını SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgelemeleri şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehiriçi veya şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

Ayasofya’da Fetih Suresi

Erdoğan, “Yarın (bugün) İstanbul’un fethinin yıldönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe’de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi’nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı’nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya’da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi hürmetle yadediyoruz” dedi.