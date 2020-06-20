‘Şeytana külahını ters giydireceğiz’

Mayıs darbesinde Alparslan Türkeş’e yönelik acımasız eleştiriler yapıldığını belirten Bahçeli, “Oysa Merhum Türkeş, idam kararlarına karşı çıkmış, 14’ler olarak sürüldüğü Hindistan’dan idamların gerçekleşmemesi için mücadele vermiştir. TBMM’de görüşülmekte olan teklif, Başbuğ’un anlaşılması açısından iyi ve doğru olmuştur” dedi.



MHP’nin büyük kongresinin 14 Mart 2021’de yapılacağını açıklayan Bahçeli, partiden bir şekilde ayrı düşenlerin bu kongrelerde kazanılacağını söyledi. Bahçeli, “Kongrelerimizde ayıklanacağız, nifak yayanları uzaklaştıracağız, ama aynı zamanda nedamet içinde olanları, ihanet etmeyenlerden ıslah olanları aramıza alacağız” diye konuştu.



Çetele tutmadan, hesap yapmadan, yangından mal kaçırma yüzsüzlüğünü kapılmadan siyaseti, “adam gibi mertçe yapacaklarını” dile getiren Bahçeli şöyle devam etti: “MHP algı operasyonlarına, batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden Cumhur İttifakı’nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir” vurgulamasını yaptı.



Yerlikaya’ya destek



MYK toplantısının basına kapalı bölümünde Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hamza Yerlikaya’ya sahip çıkan Bahçeli’nin şunları söylediği öğrenildi: “Hamza Yerlikaya, Anadolu’nun bağrından çıkmış,4 dünya, 2 olimpiyat, 8 Avrupa şampiyonluğu kazanan, Türk bayrağını defalarca göndere çektiren bir kahraman Türk sporcusudur. Bu ülke için emek vermiş bir sporcumuzun taltif edilmesinden rahatsızlık duymak Türkiye hazımsızlığıdır. CHP Genel Başkanı, siyaseti şimdi bankamatik kuyruklarına mı indirdi? Siyasi ahlakını banka önlerine mi bıraktı? Hamza Yerlikaya bizim kardeşimizdir, sahip çıkıyor ve destekliyoruz.”



Öte yandan Bahçeli, yeni yasama döneminde TBMM Başkanvekili Celal Adan ve TBMM İdare Amiri Erkan Haberal’ın görevlerine devam edeceği kararını MYK üyeleriyle paylaştı.