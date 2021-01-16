‘Siber vatana sahip çıkacağız’

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Gelecek dönemde siber vatana, hem teknik altyapısını güçlendirerek hem de ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimini artırarak sahip çıkmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan, şunları söyledi: “Kültür ve sanatta etkileşim elbette olacaktır. Ama biz uzunca bir dönem tek taraflı dayatmaya maruz kaldık. Sadece kopya çekerek sadece taklit ederek, sadece öykünerek özgün eserler ortaya konamayacağı gerçeği nihayet kabul edilmeye başlandı. Bugün kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgi ile takip ediliyorsa doğru yolda ilerliyoruz demektir.”