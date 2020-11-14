‘Sihirli kelime demokrasi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Antalya’da muhtarlarla buluştu. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

KISIR TARTIŞMALAR: Kısır tartışmalar, kısır kavgalar, bunları bir tarafa bırakmak zorundayız. Geleceği konuşmalıyız. Geçmişte bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü nasıl kazandıysak o bağımsızlık ruhunu ve özgürlük ruhunu ileriye taşımalıyız. Özü ne bu işin? Özü demokrasidir. Sihirli kelime demokrasidir. Demokrasi aynı zamanda birbirimize tahammül etmek demektir. Aynı zamanda hiç beğenmediğimiz aykırı fikirlerin rahatlıkla söylenebileceği bir rejimin adıdır. ‘Vay sen niye öyle söyledin. Hemen içeriye hapse atalım’. Bu demokrasi değildir. Hepimiz aynı şeyi düşünürken dünya büyümez, gelişmez. Aykırı düşünce bu açıdan çok önemlidir. Ortaçağ’dan örnek. Bir adam çıktı dedi ki dünya yuvarlıktır dedi. Ne diyoruz bugün dünya yuvarlaktır. Bir kişi haklı çıktı.

DEMOKRASİ TABANDAN GELİR: Demokrasi tepeden baskıyla oluşmaz. Demokrasi tabandan gelir. Benim talebim olacak, sizin talebiniz olacak, başkasının talebi olacak. Demokrasi bir dip dalgası gibi yukarıya çıkmak, taşmak zorundadır. Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833, bir muhtarlık seçimidir.

MUHTARLIK KANUNU OLMALI: Demokrasiyi güçlendireceksek muhtarlık kurumunun güçlü olması lazım. Ne yapmamız lazım? Bütüncül bir muhtarlık kanunu var mı, yok. Siz seçimle gelmediniz mi, seçimle geldiniz. Belediye başkanı seçilir, belediye binasında oturur. Niye bir muhtarlık evi yok? Çoğu muhtarlar kirada oturuyor. Muhtarın da bir bütçesinin olması gerekmiyor mu? Bütçesi olsun. Belediye başkanı emlak vergisi topluyor mu, topluyor, sizin mahallede oturan vatandaştan da emlak vergisi topluyor mu, topluyor, o emlak vergisinin yüzde 1’ini yüzde 2’sini muhtarlık bütçesi olarak tahsis etse kıyamet mi kopar? Sosyal yardımların politik amaçlı değil, insani amaçlı dağıtılması lazım, bunun dağıtılma yolu da muhtarlıktır. O mahalle ile ilgili bir karar alınacaksa mutlaka yasal zorunluluk olarak muhtar belediye meclisinin o toplantısına katılmalı, söz sahibi ve oy sahibi olmalı. Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı.

‘Sağlığı gayet iyi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi’nde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Sevinçliyim, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettim, sağlığı gayet iyi, gülümsedik, sohbet ettik, espri yaptık. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak, görevinin başına dönecek. Hastanede görev yapan, hizmet veren bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür borçluyuz. Günün 24 saati çalışıyorlar, emek harcıyorlar” ifadelerini kullandı. Öte yandan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi’ndeki Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Genel Sekreter Cansel Çevikol arasındaki yetki krizine müdahale etti. Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından Başkan Vekili’ni değiştirme kararı alan Böcek, 10 gün süreyle meclis üyesi Oktay Başaran’ı başkan vekili atadı.