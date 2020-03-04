‘Silahı kuşanır cepheye giderim’

Bahçeli, “Kendi payıma konuşuyorum, görev düşsün, bayrağımı alır, silahımı kuşanır, besmelemi çeker koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim” dedi. Bahçeli, dün MHP grup toplantısında, özetle şunları söyledi:



VURUŞURUM: Alçak Esad ve ahlaksız destekçileri kanımızı dökmüştür... Kendi payıma konuşuyorum, görev düşsün, ihtiyaç olsun, bayrağımı alır, silahımı kuşanır, besmelemi çeker koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim. Allah nasip eder şehit olurum, nasip eder gazi. Ancak kanımın son damlasına kadar Türklüğün ve Türk milletinin bekası için vuruşur, son takatime kadar da mücadele ederim.



HATAY’DAN OLURUZ: İdlib, Hatay’ın dibindedir. İdlib’den geri çekilirsek eninde sonunda Hatay’dan olmamız kaçınılmazdır. Misak-ı Milli’nin koordinatlarına uygun Türk savunma alanı oluşturuyoruz. Bu savunmayı yapamazsak, tereddüt edersek, herkesi uyarıyorum ki Anadolu’yu teslim ederiz.



MOSKOF OYUNU: Bir Rus haber sitesinde, çalınan şehir Hatay başlığıyla haber yapılmış, gizli hedefler, sinsi arzular deşifre edilmiştir. Bu mütecaviz bir Moskof oyunudur. Kim Hatay’a göz dikiyorsa, o gözü oyarız, kim el uzatıyorsa, o eli kökünden keseriz... Hodri meydan, ayı gelirse gelsin, göreceği sadece ve sadece Bozkurt ruhunun dirilişi ve kahramanlığıdır.



İKİLİ OYNUYOR: Rusya ikili oynamaktadır. İran arkadan dolaşıp ateş etmektedir. 5 Mart’ta Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin’in yapacağı görüşme kritiktir... 27 Şubat’ta rejim uçaklarının arasında bal gibi, buz gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Kimi kandırıyorlar?



ESAD’IN BAŞINA ÇUVAL: Uyarıyorum, Türkiye’nin şakası yoktur... Rusya ve Suriye Türkiye’nin sabrını daha fazla zorlamamalıdır. Siyaset ve diplomasi başardı başardı, aksi halde Türk ordusu soluğu Şam’da almalı, zalim Esad’ın kafasına çuvalı geçirmeli, kirli rejime son darbeyi indirmelidir.



BRE VİCDANSIZLAR: Kılıçdaroğlu ve yeminli Esad sözcüleri, İdlib’deki mücadeleden yine rahatsız, yine memnuniyetsizdir. Bre vicdansızlar, bir kez olsun şehitlerimizin katillerine tepki gösterin... Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay. Şehitler tepesini boş tutmak vatana ihanet, şühedaya hakarettir. Sayın Kılıçdaroğlu, bu sözü söylerken hiç mi gocunmadın? Gazamız mübarek, kılıcımız keskin olsun.



MHP’den İdlib için 6 öneri



1 - Rusya zorba politikalarını gözden geçirmeli, Astana ve Soçi’ye bağlı kalmalı.

2 - 30-35 km derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmasına destek verilmeli.

3 - 27 Şubat katliamından dolayı özür ve tazminat gündeme getirilmeli.

4 - Esad unsurları gözlem noktalarımızın gerisine ön şartsız çekilmeli.

5 - M-4 ve M-5 karayollarının kontrolü müştereken sağlanmalı.

6 - Sınırlarımıza yığılan sığınmacılarla ilgili alınacak tedbirlerde her ülke katkı sunmalı.



Fotoğraf: MUSTAFA İSTEMİ Milliyet