Şile’ye Millet Bahçesi yapılacak

Kurum, “Şile’de sahil düzenlemesini hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız projeyi en kısa zamanda hazırlayacak ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kısa zamanda sezona yetiştirmek için mayıs ve haziran ayına kadar da projeyi yapıp İstanbulumuzun hizmetine sunuyor olacağız. Yeşilimizi Şile’de daha da artırmak adına Millet Bahçelerini projelendiriyoruz. Ballıbey Mahallesi’nde 40 bin metrekarelik alanı İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Şile Belediyesi ortaklaşa bir Millet Bahçesi projesi gerçekleştirecek. Ağva’da 54 bin 500 metrekarelik alanda Tabiat Parkı yapacağız” diye konuştu. Kurum, 176. yıllık Şile Feneri’nin restorasyonunun da tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.



