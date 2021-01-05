‘Sistem’ çalışması görücüye çıkıyor

CHP’nin, “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışması bu ay “görücüye” çıkacak. Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, çalışmaya son şeklini verdiklerini belirterek, “Yeni bir hükümet sistemi öneriyoruz. Eskiye dönmüyoruz. Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu’nu da ele alacağız, yüzde 10 baraj makul bir düzeye indirilecek” dedi.

‘Eskiye dönmüyoruz’

Milliyet’e konuşan Erkek, “güçlendirilmiş parlamenter sistem” konusundaki çalışmaya son şeklini vereceklerini belirterek, “Çok büyük olasılıkla bu ayın sonlarına doğru Millet İttifakı olarak bir araya gelip ortak bir metin çerçevesinde güçlendirilmiş parlamenter sistemi büyük olasılıkla genel başkanlar kamuoyuyla paylaşırlar” ifadelerini kullandı.

Erkek, CHP’nin çalışmasına ilişkin Milliyet’e şu bilgileri aktardı: “Güçlendirilmiş parlamenter sistemde siyasi güç merkezi TBMM olacak. Hükümet, yani Başbakan ve Bakanlar Kurulu Meclis içinden çıkacak, Meclis’e karşı siyasi sorumluluğu olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı eğer varsa siyasi partisiyle ilişkisini kesecek. Tarafsız ve bağımsız bir Cumhurbaşkanı yani devleti ve milleti temsil eden bir Cumhurbaşkanı olacak. Yalnızca bir sistem de değil, demokratik bir hukuk devletini hep birlikte tesis edeceğiz. Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu’nu da ele alacağız, yüzde 10 barajı makul bir düzeye indirilecek. Dünyada örneği yok. Milyonlarca oy çöpe gidiyor. Temsilde adalet olur mu yüzde 10 barajının olduğu bir yerde. Bu bir kere demokrasi ayıbı. 12 Eylül darbe hukuku ürünü bu. Demokratik bir hukuk devletini tesis etmemiz lazım. Yeni bir hükümet sistemi öneriyoruz biz. Eskiye dönmüyoruz.”

‘Uzlaşma olmalı’

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışmasının, “ortak bir çalışma” olacağına işaret eden Erkek, İYİ Parti ve CHP’nin çalışmalarını tamamladıktan sonra bir araya geleceğini ifade etti. Söz konusu çalışmanın Meclis’e sunulup sunulmayacağına ilişkin de Erkek, “Anayasa değişikliği ile olur bu işler. Bu dönemde olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız. Seçilecek olan cumhurbaşkanıyla beraber toplumsal uzlaşmayla olur” dedi.