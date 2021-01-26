Sistem çalışması şubatta açıklanacak

Akşener’in talimatıyla 1,5 yıl önce Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın koordinatörlüğünde başlatılan çalışma tamamlandı.

Çalışmaya ilişkin geçen hafta GİK üyelerine bilgi verilirken, dün de Erdem İYİ Partili milletvekillerine sunum yaptı. Toplantıda, milletvekilleri görüş ve önerilerini açıkladı.

4 ana başlık

Henüz çalışmaya ilişkin nihai bir metin oluşmadığı, taslak metin üzerinden görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Çalışmanın 4 ana başlıkta yapıldığı, şubat ayında Akşener’in bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağı belirtildi. İYİ Parti’nin çalışmasına göre; hükümet Meclis’ten belirlenecek. Başbakan ve bakanların Meclis’e karşı sorumluluğu düzenlenirken, bakanlar için gensoru görüşmesi yapılabilecek. Cumhurbaşkanı’nın Meclis tarafından seçilmesi öngörülen çalışmada, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilecek, temsili konumunda olacak.

İYİ Parti yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni “Türkiye’nin potansiyelini hayata geçirmesinin önündeki en büyük engel” olarak tanımlarken, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında iktidar ve kamu kurumlarının şeffaf ve hesap verebilir yönetimde olmasının hedeflediğini kaydetti. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ile demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tesis edildiği adil bir düzenin olacağını belirten yetkililer, çalışmanın “anayasa” niteliğinde olmadığını vurguladı. Devlet yönetimine ilişkin bir sistem üzerinde çalışmanın yürütüldüğünü kaydeden İYİ Parti yetkilileri, çalışmada seçim barajının düşürülmesini öngördüklerini ifade etti.