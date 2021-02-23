‘Sistem’ önerisi partiye açılıyor

Komisyon, sistem çalışmasında son rötuşları yapıyor. Komisyon çalışmasını tamamlamasının ardından “sistem” önerisi parti içinde müzakereye açılacak. CHP’nin sistem çalışması önce Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) gelecek ardından Parti Meclisi’ne (PM) sunulacak.

Gözler PM’de

CHP PM, 27 Şubat Cumartesi günü toplanacak. CHP’nin “sistem” çalışması o tarihe kadar biterse önce MYK’ya sonra PM’ye sunulacak. Komisyonun çalışması bitmezse konu bir sonraki PM toplantısına kalacak. “Sistem” çalışması tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşacak olan CHP, AK Parti’ye de “sistem” önerisini göndermeyi planlıyor. Edinilen bilgiye göre, CHP’nin sistem çalışmasında siyasi güç merkezi TBMM olacak, hükümet Meclis’in içinden çıkacak ve Meclis’e karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı “temsil” noktasında görev yapacak. Hükümet ağırlıklı olarak seçilmiş bakanlardan oluşacak.

‘Güven kalmadı’

CHP’de güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının başındaki isim olan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi: “Bir anayasa neyi temel alır; hak ve özgürlükler, hükümet sistemi, yasama, yürütmeyi. Yargı zaten her zaman bağımsız ve tarafsız olmalı. Yasama, yürütme ilişkileri, yasama ve yürütmenin oluşumu için önce hükümet sistemini belirlemeniz lazım. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyor. Millet de artık bu sistemi doğru bulmuyor. Tüm kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki bu sisteme güven kalmadı. Bu sistemi doğru bulmayanların oranı nerdeyse yüzde 65-70’lere ulaştı.”