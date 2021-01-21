‘Sistem tasarımı’ GiK’te

İYİ Parti’de “iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem” adıyla sürdürülen çalışmada sona gelindi. Partinin, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, derneklerin de görüşünü alarak hazırladığı çalışma taslağı, dün partinin en yetkili karar organı olan Genel İdare Kurulu’na (GİK) sunuldu.

Çalışma son şekli verildikten sonra bu ay kamuoyuna açıklanacak. İYİ Parti’nin öngördüğü parlamenter sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmeden önce yürürlükte olan parlamenter sistemden farklı olarak kurgulandı. Parlamentonun etkin çalışmasını önceleyen çalışmada, başta anayasa, Siyasi Partiler Yasası olmak üzere, seçim yasaları ve ilgili yasaların yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

3 başlık öngörülüyor

Çalışmada, yeni sisteme geçilmesiyle, Türkiye’de siyasetin ve milli iradenin güçleneceği kaydedildi. Genel Başkan Meral Akşener’in “sistem tasarımı” olarak açıkladığı çalışmada, yeniden Başbakanlık makamına dönülmesinin gerektiği belirtildi. Türkiye’nin, “partili cumhurbaşkanlığı sistemini” daha fazla taşıyamayacağı savunulurken, “Türkiye’nin çıkışının iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde” olduğu kaydedildi. Yeni sistemin “yargı bağımsızlığı, tüm kurumların şeffaf çalışması, demokrasinin tam ve kamil olarak uygulanması” gibi başlıkları öngördüğü belirtildi. Milletin; vesayetin olmadığı, hakimiyetin milletin olduğu, 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışır sistemle buluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.