‘Sistemin iflasının bütçesi’

Akşener, dün İYİ Parti grup toplantısındaki konuşmasında Türkiye’nin, “vizyonsuz bir dış politikayla, diplomasiyi, ülke liderleriyle kanka muhabbetinden ibaret zanneden bir cehaletin pençesinde her geçen gün itibar kaybettiğini” söyledi. Akşener, “Dış politika; bir ülkenin ön savunma hattıdır, güvenliğidir, ekonomik coğrafyaya hükmetme yeteneğidir, çatışmaların, silahsız olarak çözümlenmesine imkân verecek gücüdür, devletin prestijidir. Sayın Erdoğan’ın ve cahil danışmanlarının elinde Türkiye, maalesef egemenlik hakkını kullandığı için cezalandırılmak istenen bir ülke durumuna geldi. Türkiye, bu vizyonsuzluğu, bu beceriksizliği daha fazla taşıyamaz. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Şartlara göre pozisyon almak başkadır, dayatılan her şartın şekline girmek başkadır” diye konuştu.

ABD ve AB tepkisi

ABD’nin, S-400’ler nedeniyle aldığı yaptırım kararını, “bu vizyonsuzluğun sonucu” olarak niteleyen Akşener, “Tepeden tırnağa haklı olduğumuz Doğu Akdeniz’de, ‘Sana ne?’ diye posta koydukları AB’den, arabuluculuk istemek zorunda kalmak, bu cehaletin, bu iş bilmezliğin sonucudur” ifadelerini kullandı.

Akşener, Genel Kurul’da kabul edilen 2021 bütçesinin özetinin, “kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek” olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bu bütçe, vergi adaletsizliğini artırarak devam ettiren, insanımıza kuru ekmeği reva gören bir bütçedir. Yandaş müteahhitleri koruyan, milleti unutan, çalışan yoksulları görmeyen vicdansız bir bütçedir. Bu bütçe, emeklilere sefaleti reva gören vefasız bir bütçedir. Atanamayan öğretmenlerin, sağlıkçıların, işsiz üniversite mezunlarının umutlarını yıkan, insafsız bir bütçedir. Bu bütçe, saray fedailerinin beş maaş aldığı bir yandaş bütçesidir. Bu bütçe, içinde millet olmayan, refah ve umut olmayan bir saray bütçesidir. Hedeflenen bütçe açığı 254 milyar lira. Yani bütçenin yüzde 18’i kadar açık var. Ayıptır. Ez cümle bu bütçe, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin iflasının bütçesidir. Son açıklanan destek paketinde esnafa reva görülen yardım 4 milyar lira civarında. Bu para 2021’de devletin faiz harcamalarına ayırdığı paranın 40’ta 1’i. Bu para ülkemizin milli gelirinin binde biri bile değil. Bu para bizi kıskandığı söylenen Almanya’nın esnafı için ayırdığı paranın 70’de 1’i bile değil.”