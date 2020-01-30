‘Sıvazlama’ya rötuş

TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülen teklifin 7. maddesinin gerekçesinde, “Yoklama ve sıvazlama, durdurma sırasında, bekçinin kontrol amaçlı yapabileceği işlemlerdendir” denildi. Komisyonda konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Ne demek bu sıvazlama? Olur mu böyle bir şey?. Nasıl olacak bu iş? Beton sıvazlama gibi mi, sırt sıvazlama gibi mi? Komedi, kabul edilir tarafı yok” dedi. Komisyon Başkanı Celallettin Güvenç, “sıvazlama” kelimesinin kendilerini de rahatsız ettiğini söyledi. AK Parti ve MHP’nin önergesiyle, gerekçeden tartışılan ifade çıkarıldı. Teklif TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.