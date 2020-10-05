Sivil halka saldırı çaresizlik göstergesi

Dağlık Karabağ’da çatışmalar sürerken Ermenistan’ın Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’de sivillere yönelik füze saldırısına Ankara’dan sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sivillere yönelik saldırıyı kınayarak, “Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan’ın sınıra yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur. Masumların canına kasteden bu alçakça saldırıyı lanetliyor, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırının Ermenistan’ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneği olduğunu belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, “Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu’na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan’ındır” dedi.

‘İnsanlık suçu’

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü (dün) saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz” denildi. İşgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan’ın, işgali nedeniyle çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasa dışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere Ermenistan, bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan’ın provokasyonuna gelmeyeceğini, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını uluslararası tanınmış sınırları içinde kullandığını ve sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm gayreti göstermekte olduğunu beyan eden Azerbaycan’ın bu tutumunu destekliyoruz.”

Kılıçdaroğlu kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Ermenistan’ın saldırısını kınadı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti: “Ermenistan’ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum.”