‘Sivillere saldırıları lanetliyoruz’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Gence şehrinde sivilleri hedef alan saldırılarını kınayarak, “Masum insanlara yönelik bu alçak saldırıları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, asla kabul etmiyoruz. Sivillere yönelik saldırıları lanetliyoruz” diye konuştu.

Öztrak dün parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Öztrak, “TÜİK, Eylül ayı enflasyon verilerini bu sabah açıkladı. Eylül’de Tüketici Enflasyonu yüzde 0.97 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 11.75 olarak gerçekleşti. Pazardaki fiyatlarla TÜİK fiyatları arasındaki makas açılmaya devam ediyor. TÜİK hangi marketten fiyat topluyorsa millete de o marketlerin adresini versin, şu ucuzluktan milletimiz de yararlarsın” ifadelerini kullandı.

Öztrak, Medeni Kanunu hedef alan skandal sözleriyle tepki çeken Ali Edizer’in görevinden alınmasını da “Türkiye’nin en saygın kurumlarından biri olan GATA kimlere emanet edilmiş? Bu adamları neden bu görevlere getiriyorsunuz? Bu adamları kim bu görevlere getiriyor? Bu şahsı bir an önce hastanenin Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümünde müşahede altına almak gerekiyor” diye değerlendirdi.

‘Rakamlarla dans’

Öztrak, koronavirüs salgınına ilişkin olarak da Sağlık Bakanlığı’nı eleştirerek, “Rakamlarla dans etmekten, salgınla değil doktorlarla mücadele etmekten vazgeçin. Verileri uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak Bilim Kurulu sözcüleri açıklasın. Ulusal çıkarlarımızı da vatandaşlarımızı da korumak için Bilim Kurulu tarafından hazırlanmış stratejiyi milletimizin ve dünyanın önüne koymak lazım” diye konuştu.

‘Gitme korkusu’

Öztrak, Anayasa Mahkemesi tartışmalarına da değinerek “Ülkeyi 18 yıldır yönetenleri iktidardan gitme korkusu sarmış durumda. Önce atama içişleri bakanı çıktı, kararlarını beğenmediği AYM Başkanı’nı tehdit etti, sonra sarayın bekçisi AYM’yi hedefe koydu. Ondan sonra da sarayın kibirli adamı çıktı, ‘neden olmasın, siz getirin onaylarım’ dedi. AYM zaten yeni sisteme göre ayarlanmamış mıydı? Üyelerin tamamı AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirleniyor. Yüksek yargı üzerindeki bu vesayet sistemini kimler tasarladı? Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli. Ülkeyi keyiflerine göre yönetmelerine imkan vermeyecek hiçbir itiraza tahammülleri yok” dedi.

CHP Meclis Grubu toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün genel merkezde gerçekleştirilen partisinin TBMM grup toplantısına başkanlık etti. Özellikle Doğu Akdeniz, HDP’li belediyelere yönelik terör operasyonları ve Ermenistan-Azerbaycan gerilimi konusunda sunum yapan vekillerin verdiği bilgilerden notlar alan Kılıçdaroğlu’nun, bundan sonra nasıl bir yol haritası izleneceğini vekillerle paylaştığı öğrenildi. -ANKARA DHA