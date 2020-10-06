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06.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Sivilleri hedef almak savaş suçu’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üst düzey temaslar için geldiği Ankara’da, ilk olarak Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ardından Milli Savunma Bakanı ile görüşen Stoltenberg, son olarak da akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

‘Sivilleri hedef almak savaş suçu’

Çavuşoğlu ve Stoltenberg ile Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumak için adımlar attığını kaydeden Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Türk gemilerinin sismik araştırma yaptığı bölgelere askeri gemiler göndermesiyle müttefikler arasında bir çatışma riski ortaya çıktığını belirtti. Çavuşoğlu,  “Bir çatışma riski gören NATO ayrıştırıcı rolünü oynamak istedi. Biz başından beri bu inisiyatife olumlu baktık ve desteğimizi verdik. Başlangıçta Yunanistan’ın olumsuz tutumları oldu ama şimdi Yunanistan’ın da bu toplantılara katıldığını görüyoruz” dedi.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan’daki sivil bölgelere yönelik son saldırılarıyla ilgili de Çavuşoğlu, “Ermenistan önce çatışma hattında hemen Azerbaycan’ın bulunduğu bölgelere hem askerlere hem de sivillere saldırdı, çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Son günlerde de sıkışan Ermenistan, Gence’ye ve hatta Bakü’ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Yani doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur” diye konuştu.

‘Türkiye değer verdiğimiz bir müttefik’

Stoltenberg de konuşmasında, “Türkiye çok değer verdiğimiz müttefiktir” vurgulamasını yaptı. Stoltenberg, şunları söyledi: “Bugün amacımız Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürmek. Uyuşmazlık müzakere yoluyla ele alınmalı. Yunanistan-Türkiye arasında güvenli bir çağrı hattı oluşturuldu, 7/24 açık bir hat bu” dedi. Dağlık Karabağ’daki saldırıların artmasından endişeli olduklarına dikkat çeken Stoltenberg, “Bütün taraflara; ‘Çatışmaları biran evvel durdurmalılar’ mesajını vermemiz lazım” diye konuştu.

Akar ile görüştü

Stoltenberg, Ankara’daki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de görüştü. Baş başa görüşme sonrasında Akar ve Stoltenberg heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu. 

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