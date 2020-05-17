‘Siyaset kolaycılığa kaçmamalı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engellilerin sorunlarının çözülmesinin vicdani bir görev olduğunu belirterek, “Çünkü onun da özgürce yaşamaya, gelir elde etmeye, sigortalı olmaya, emekli olmaya hakkı var. Bunların sağlanması lazım” dedi. Engellilerin sadece bir hafta değil 365 gün hatırlanmasının önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, siyasetin böyle bir kolaycılığa kaçmaması gerektiğini söyledi.



‘EBA genişletilmeli’



Kılıçdaroğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli sporcular, federasyon ve dernek başkanları ile video konferans yöntemiyle görüştü. Bedensel engelli olan CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin moderatörlüğündeki görüşmede Kılıçdaroğlu, engellilerin taleplerini dinledi.

Kılıçdaroğlu, işitme engelli vatandaşların uzaktan eğitim sürecinde sıkıntılar yaşadığının aktarılması üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA uygulamasının işitme engellilerin de faydalanabileceği şekilde genişletmesi gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, engellilerin bir hafta değil 365 gün hatırlanmasının önemine vurgu yaparak siyasetin böyle bir kolaycılığa kaçmaması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bütün belediyelerin engellilerin erişebilirliği ile ilgili her türlü kolaylığı sağlamak zorunda olduğunu ifade etti.

‘Vicdani görevdir’

“CHP iktidarında engellilere sağlanan haklar”, “sosyal yardımlar kesilecek” şeklinde karşıt propaganda yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



“Tam tersi oldu; CHP’li belediyeler geldiler, çalışıyorlar. Özellikle Kovid-19 sürecinde de tarih yazıyorlar. Engellilerin bırakın haklarını elinden almayı tam tersine sosyal devleti, sosyal devletin güçlenmesini savunan, Aile Yardımları Sigortasıyla sosyal hakları bir lütuf olarak değil hak olarak toplumun önüne koyan bir partiyiz zaten. Seçim dönemlerinde değil hayatın hemen her aşamasında eğer bir engelli bir sorunla karşılıyorsa o sorunu çözmek hepimizin vicdani görevidir. İnsan olarak o sorunu çözmemiz lazım çünkü onun da özgürce yaşamaya, gelir elde etmeye, sigortalı olmaya, emekli olmaya hakkı var. Bunların sağlanması lazım.”