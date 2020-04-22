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22.04.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

‘Siyasi kıskançlık olarak görüyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’li belediyelerin ekmek dağıtma ve yardım toplama girişimlerine ilişkin “Bu tür teşebbüsler FETÖ ve PKK tarafından da denenmişti” sözlerine CHP ile Millet İttifakı’nı oluşturan İYİ Partililerden eleştiri geldi.

‘Siyasi kıskançlık olarak görüyoruz’
BAHAR ATAKAN Ankara

 

İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerimizin ücretsiz ekmek dağıtmasını, FETÖ ve PKK eylemlerine benzetmesi ayıptır, günahtır, yazıktır. Bu son günlerde ülkemizde Kovid-19’dan daha hızlı yayılan tehlikeli ve sakat bir anlayıştır.

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunan, vatandaşa yardım eli uzatan, muhalefet belediyelere sırf siyasi kaygılardan dolayı ‘PKK, FETÖ, Paralel’ demek Cumhurbaşkanına yakışmadı.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: İnsanlar maskeye ulaşmakta zorlanıyorken, ihtiyacı olanların derdine derman olmak için, koşuşturmak için çırpınan belediyelerin yüreklendirilmesi gerekirken bunların engellenmeye çalışılmasını siyasi kıskançlık gibi görüyoruz. Virüsle uğraşmak yerine belediyelerle uğraşmak nedir? Ekmek çarpar adamı.

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