‘Siyasiler eleştiriye katlanmak durumunda’

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “hakaret” suçundan yargılanan sanık Seyit Tümtürk ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın suç tarihinde Twitter hesabı üzerinden Doğu Perinçek’e yönelik “Dışişleri’nin Çin’in Doğu Türkistan’daki asimilasyon politikalarını eleştirerek kampları kapatarak 1 milyon Doğu Türkistanlı’yı serbest bıraksın sözüne karşılık Maocu Doğu Perinçek emretti. Türkiye Çin’den özür dileyecekmiş. Heyy vatan haini sen kimden yanasın. Kimin adamısın” şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi. Mütalaada, sanığın paylaşımını ikrar ettiği belirtilerek, “Uzlaşma işlemlerinin başarısız sonuçlanması nedeniyle sanık hakkında alenen hakaret suçundan her ne kadar iddianame tanzim edilmişse de müştekinin siyasi kişiliğinin bulunduğu, siyasiler üst düzey bürokratlar ile kamuya mal olmuş kişilerin diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanmak durumunda oldukları, müştekinin paylaşımı ifade hürriyeti kapsamında bir hakkın kullanılması olarak değerlendirildiği” anlatıldı. Savcı sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.