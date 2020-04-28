Siyasiler Erbaş’a mesajla destek verdi

O açıklamalardan bazıları şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına ve özellikle onun şahsı bahane edilerek İslam’a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kısa, net! Ali Erbaş hocamızı seviyoruz. Sözlerine de ihtiyacımız var.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: İnanç ve düşünce hürriyetinin anlamını herkesten iyi bilmesi gereken bir meslek örgütünün farklı bir düşünceye karşı yaptığı bu talihsiz açıklama, zihinlerinde bulunan faşist refleksi de bir kez daha ifşa etmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ali Erbaş Hocamız İslam’ın hükümlerini dile getirdi. İslam ile olan dertlerini Sayın Erbaş üzerinden görmeye çalışan bu ayak takımı iyi bilsin ki ebedi yurdumuzda sizin hükmünüz olmayacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İslami değerleri dile getirdiği için Sayın Erbaş hakkında, Ankara Barosu’nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Ankara Barosu’ndan kafasını uzatan faşist zihniyet, Sayın Erbaş’a küstahça bir saldırganlık sergilemektedir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Dini bir vecibeyi yerine getirmek üzere aile hayatının kutsallığını, neslin muhafaza edilmesi gerektiğini ve İslam’ın evrensel ahlaki ilkelerini bir hutbe vesilesiyle hatırlatmak, asla nefret suçu olarak değerlendirilemez. Mübarek ramazan ayını idrak ettiğimiz ve insanlık alemi olarak büyük bir badireden geçtiğimiz bu zor zamanda, böyle yersiz ve faydasız münakaşalardan uzak durulmalıdır.