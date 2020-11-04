‘Sizlerle gurur duyuyoruz’

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, Gültekin’e “Seninle gurur duyuyoruz” dedi.

Recep Tayyip Gültekin ile isimlerinin aynı olmasının da güzel bir tevafuk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti: “Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaratılanları yaratandan ötürü sevdik, dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. ‘Sadece insan olması bizim için yeter’ dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Ben biliyorum ki Avusturya’da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok çok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan başka -onlar nezdinde- sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bir defa terörle, terörizmle en büyük mücadeleyi biz verdik, vermeye devam ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim. Milletim, ailem ve şahsım adına sana teşekkür ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye selamlar.”

‘İnandığımız yolda yürümeye devam’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 3 Kasım 2002’de iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Millete Hizmette 18 Yıl” hashtagine yer vererek, “AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.