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06.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Skandal mesajlara jet yaptırım geldi

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’i görevden aldı.

Skandal mesajlara jet yaptırım geldi

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer, sosyal medyadaki Medeni Kanunu’nu hedef alan, erkeklere “ikinci eş alın” çağrısında bulunduğu paylaşımlarıyla büyük tepki çekmişti. Kamuoyundan yükselen yoğun tepkinin ardından Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, Edizer hakkında inceleme başlattı. Ardından da Edizer dün jet hızıyla görevden alındı. Edizer’in sözleşmesi de feshedilerek görevden alındığı öğrenildi.

‘Bağı yok’

SBÜ de, bakanlığın görevden alma kararının ardından yaptığı açıklamada Edizer’in üniversiteyle  akademik ve idari anlamda hiçbir bağının kalmadığını  bildirdi. Açıklamada, “’GATA başhekim yardımcısından skandal sözler’ başlığıyla yazılı ve görsel medyada haberlere konu olan ilgilinin üniversitemizle akademik ve idari anlamda hiçbir bağı bulunmamaktadır” denildi.

Edizer, sosyal medya hesabından bir televizyon programında yaşananları eleştirmiş, paylaştığı videoda, “Neden aldatıyorsunuz? Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni Kanunla zaten mücadele ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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