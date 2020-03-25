Son dakika | Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Son dakika haberi I 24 TV canlı yayınına katılan Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısı yüzde 83 düştü. Şehir içi trafik yoğunluğunda 15 büyükşehirde düşüş yüzde 65.

(Sokağa çıkma yasağı olacak mı?)

Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir.

15 bin 135 vatandaşımız karantina altında. İçinde bir başka ülkenin büyükelçisi de var.

Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor. Bu bizim için oldukça iyi bir nokta.

66 ayrı ürünle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Niteliksiz ürün, fahiş fiyat ve karaborsacılık yapanların tepesindeyiz.