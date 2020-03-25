25.03.2020 - 12:01 |
Son dakika | Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar yaşlı vatandaşlarımızdan 239 bin 437 çağrı aldık. 209 bin 437 kişiye ulaşıldı" dedi. Canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna, "Salgınla ilgili ortaya çıkan süreci izliyoruz. Şimdilik gerek yok. Süreç farklı noktaya giderse olabilir." dedi.
Son dakika haberi I 24 TV canlı yayınına katılan Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısı yüzde 83 düştü. Şehir içi trafik yoğunluğunda 15 büyükşehirde düşüş yüzde 65.
(Sokağa çıkma yasağı olacak mı?)
Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir.
15 bin 135 vatandaşımız karantina altında. İçinde bir başka ülkenin büyükelçisi de var.
Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor. Bu bizim için oldukça iyi bir nokta.
66 ayrı ürünle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Niteliksiz ürün, fahiş fiyat ve karaborsacılık yapanların tepesindeyiz.
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybettiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza en iyi hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışma başlattık. Dün akşam itibariyle 2 bin 121 öğrencimizi ülkemize getirdik." dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında corona virüsten 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.