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28.01.2021 - 10:28 |

Son dakika... 2021'in ilk MGK'sı toplanıyor! Olası operasyon masada...

Gelen son dakika haberine göre; 2021 yılının ilk MGK Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda; Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile Sincar'a olası operasyon kapsamlı şekilde ele alınacak. Yunanistan ile diyalog süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masada olacak.

Son dakika... 2021'in ilk MGK'sı toplanıyor! Olası operasyon masada...

Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.Terörle mücadele gündemin ilk sırasında.

SİNCAR'A OLASI OPERASYON

PKK'nın Irak'taki varlığı ve buna karşı atılacak adımlar görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdat ve Erbil yönetimiyle görüşmelerine ilişkin kurul üyelerine bilgi verecek. Sincar'daki terör varlığını sona erdirmek için atılacak ortak adımlar ele alınacak.

KARABAĞ, SURİYE VE LİBYA GÖRÜŞÜLECEK

Karabağ'da ateşkesin korunması için Rusya ile kurulan mekanizmanın yanısıra, Suriye ve Libya'daki son durum da kurulun gündeminde olacak.

YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Yunanistan ile başlatılan istikşafi görüşmeler ve askeri heyetlerin toplantıları da değerlendirilecek. Bir yandan yürütülecek diyalog süreci diğer taraftan Yunanistan'ın bölgedeki askeri hareketliliği karşısında Türkiye'nin takınacağı tavır masaya yatırılacak.

Türkiye-Avrupa Birliği ikili ilişkilerinde başlatılan süreç de masada olacak. Kaynak: TRT Haber

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