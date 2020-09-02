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02.09.2020 - 12:25 |

Son dakika! ABD'nin ambargo kararına AK Parti'den sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika! ABD'nin ambargo kararına AK Parti'den sert tepki

Ömer Çelik'in paylaşımları şöyle:

ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir.

Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbedemez.

Kamera kayıtları ortaya çıktı... Bu görüntülere tepki yağdı!ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, San Francisco’da bulunan bir kuaförde maskesiz görüntülendi. Kuralları ihlal ettiği ifade edilen Pelosi, tepki topladı.
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