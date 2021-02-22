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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Adalet Bakanı duyurdu! 13 bin 202 personel alınacak
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22.02.2021 - 10:04 |

Son dakika... Adalet Bakanı duyurdu! 13 bin 202 personel alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Gül, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını duyurdu.

Son dakika... Adalet Bakanı duyurdu! 13 bin 202 personel alınacak

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Adalet Bakanı duyurdu 13 bin 202 personel alınacak

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