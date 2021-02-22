22.02.2021 - 10:04 |
Son dakika... Adalet Bakanı duyurdu! 13 bin 202 personel alınacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Gül, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını duyurdu.
Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Sultangazi'de pitbull vahşeti! Kediyi kimse kurtaramadıİstanbul Sultangazi'nde, ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Sokakta karşısına çıkan kediye saldırarak yaraladı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, köpeğe ağzındaki kediyi bıraktırmak için çaba harcadı ancak bunda başarılı olamadı. Öfkelenen mahalleli köpeğin sahibine tepki gösterdi.