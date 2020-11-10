10.11.2020 - 11:46 |
Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama
Adalet Bakanı Gül, "Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür." dedi.
Adalet Bakanı Gül, 2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumunun kapatıldığını bildirdi
Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:
Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür.
Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir.
Herkesin özel hayatı, ticari sırları, kişisel verileri; evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altındadır.
Bugüne kadar 289 darbe davasından 279'unun ilk derece yargılaması sonuçlanmış ve 4 bin 154 sanığa hak ettikleri ceza verilmiştir.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Objektif değil' diyerek ilan etti: 'Kimse çıkamaz'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğinde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarının notlarının objektif kriterlere göre verildiğini söyleyecek kimse çıkamaz. Batı basınında ülkemize yönelik eleştirilerin gerçek ve samimi temellere dayandığını söyleyecek kimse çıkamaz. Doğu Akdeniz'de somut örneğini gördüğümüz üzere, Türkiye'ye karşı haksız hukuksuz, adaletsiz girişimlerde bulunanların kayıtsız şartsız desteklenmesinin gerekçesini söyleyecek kimse çıkamaz' dedi.