Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

Adalet Bakanı Gül, 2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumunun kapatıldığını bildirdi

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür.

Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir.

Herkesin özel hayatı, ticari sırları, kişisel verileri; evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altındadır.

Bugüne kadar 289 darbe davasından 279'unun ilk derece yargılaması sonuçlanmış ve 4 bin 154 sanığa hak ettikleri ceza verilmiştir.