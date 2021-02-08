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08.02.2021 - 12:59 | | AA

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." dedi.

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

Bakan Gül, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

 

 

8 sokak köpeğinin kadına saldırması kameradaMalatya'da, çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yeşil'in vücudunun çeşitli yerlerini parçalarken, hastanede 18 dikiş atıldı. Yeşil'e saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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