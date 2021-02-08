Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

Bakan Gül, "Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.