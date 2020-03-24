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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... AK Parti ile CHP arasında önemli 'infaz düzenlemesi' görüşmesi
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24.03.2020 - 10:22 |

Son dakika... AK Parti ile CHP arasında önemli 'infaz düzenlemesi' görüşmesi

Son dakika gelen bilgilere göre; İnfaz düzenlemesi görüşmeleri kapsamında AK Parti ile CHP arasındaki görüşme başladı. İnfaz düzenlemesinin 100 bin mahkumu ilgilendireceği belirtiliyor.

Son dakika... AK Parti ile CHP arasında önemli 'infaz düzenlemesi' görüşmesi

Son dakika haberi I AK Parti ile CHP, infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi, görüşme başladı.

AK Parti, infaz düzenlemesini görüşmek üzere CHP ziyaretinden sonra İYİ Parti’yi de TBMM'de ziyaret edecek. AK Parti heyetinin CHP ziyareti saat 10.00'da başladı. İYİ Parti’yi ise saat 14.00’te ziyaret etmesi bekleniyor. AK Parti heyeti Cuma günü de MHP ile görüşmüştü.

AK PARTİ-CHP GÖRÜŞMESİ

Görüşmeye, Adalet Bakanı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan ve Mehmet Muş, Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul milletvekili Zeynel Emre ve Mersin milletvekili Alpay Antmen katıldı.

Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyorKarabük’ün Eflani ilçesi Ortaklar Göleti yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyle ilginç bir bağ kurdu. Tekin, ıslık çalmasıyla mesire alanına gelen tilkiye yiyecek verip, besliyor.
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