Son dakika... AK Parti ile CHP arasında önemli 'infaz düzenlemesi' görüşmesi

Son dakika haberi I AK Parti ile CHP, infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi, görüşme başladı.

AK Parti, infaz düzenlemesini görüşmek üzere CHP ziyaretinden sonra İYİ Parti’yi de TBMM'de ziyaret edecek. AK Parti heyetinin CHP ziyareti saat 10.00'da başladı. İYİ Parti’yi ise saat 14.00’te ziyaret etmesi bekleniyor. AK Parti heyeti Cuma günü de MHP ile görüşmüştü.

AK PARTİ-CHP GÖRÜŞMESİ

Görüşmeye, Adalet Bakanı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan ve Mehmet Muş, Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul milletvekili Zeynel Emre ve Mersin milletvekili Alpay Antmen katıldı.