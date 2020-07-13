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13.07.2020 - 16:10 | | AA

Son dakika... AK Parti MKYK toplandı

Son dakika gelen habere göre; AK Parti MKYK, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Son dakika... AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.

Komşularını döven sanıklar yargılanıyorYeşilköy'de gürültüden uyuyamadığını belirten mesajı atan komşularına saldıran tutuksuz sanıklar Ali Şenyüzlü, Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü'nün yargılaması başladı. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar gelmezken, müşteki İskender Karaduman ve taraf avukatları katıldı.
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