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12.05.2020 - 17:08 |

Son dakika! AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

MÜSİAD'ın 30. yılındayız. Anadolu'nun teşebbüs gücüne verdiği destek için teşekkür ediyoruz. 

Refah devletleri denen devletlerin insan odaklı bir sağlık politikasından ne kadar uzak olduğu son derece açık. Ülkemiz için ise gelişmeler son derece sevindirici. Sağlık hizmetlerimizde yaptığımız devrimlerin ardından ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik. Şehir hastaneleri başta olmak üzere iktidarımızın ilk günden bugüne kadar sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz devrimler ve güçlü altyapı ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermektedir

Virüsün kaydeleri bozan bir istisna olduğu son derece açıktır. Her şey alt üst eden bir süreç olacağı görülüyor. Küresel adalet talebi sağlık açısından yükseliyor. 

İFLAH OLMAZ ZİHNİYET

Türkiye kendi ulusal mücadelesine devam ederken, küresel mücadeleye de destek veriyor. 76 ülkeye destek verilmiştir.

Corona'yla mücadele edilen günlerde insan sağlığına bütün kuvvetimizi ayırmaya çalışıyoruz. Ama bazı iddialara da cevap vermek zorunda kalıyoruz. Cumhuriyetimize yapılan saldırıya cevap vermek zorundayız. Bu saldırılar karşısında tabii ki susamazdık. Demokrasiyi ve milli namusu hatırlattık. İşi, TSK'ya iftira atmaya kadar getirdiler.  Kaos ve yıkım siyasetine oynuyorlar

Türkiye'de demokrasi yerleşiktir. Türkiye'nin iyiliği için üretmeye ve çalışmaya, Türkiye'nin kurumları devam etmektedir. Tedbir alınması gereken şey bu iflah olmaz zihniyettir.

Türkiye'nin büyük şairi Sezai Karakoç'un eserlerinin gençlere ulaştırılmasından büyük gurur duyuyoruz. Sözlerini cımbızlayıp yaptıkları eleştiriler yersizdir. Gençlik Bakanlığı bütün önemli şairlerden alıntılar yapıyor. İnşallah genç kardeşlerimiz yudum yudum okur, gönüllerine nakşederler.

ELÇİLİK'iN YANINA ROKET DÜŞTÜ

MİT, Kenya'da bir operasyonla bir İtalyan genç kızı kurtardı. 2 yıldır rehin tutuluyordu. Türkiye'den yardım istenince MİT olaya dahil oldu ve kurtarılmasını kendi imkanlarıyla sağladı. 

Libya'da darbeci Hafter, Trablus'a saldırmaya devam ediyor. Atılan roketler büyükelçiliğimize yakın bir yere düştü. Bu kabul edilemez. Hafter savaş suçu işlemektedir. Eğer insanımız hedef olursa, Hafter meşru hedef olur bizim için. 

Normalleşme takvimleri peyderpey açıklanıyor. Bu süreçlerin rehavet oluşturmaması gerekiyor. Tedbirler sürmeli. Eğer tedbirlere uymazsak, yeni sıkıntılarla karşılaşırız. Bu konuda verdiğimiz güçlü mücadeleyi sürdürerek Türkiye'yi daha üst klasmana taşıyacağız. 

İYİ PARTİ'NİN HDP'DEN YARDIM İSTEDİĞİ İDDİASI

Tartışmaları izliyoruz. Bizim bir ittifakımız var Cumhur İttifakı. Açık ve aleni bir şekilde güçlenmek için çalışıyoruz. Ama karşımızda Millet İttifakı aynı durumda değil. Millet İttifakı kimlerden oluşuyor. Buradan mahçubiyetle karışık bir ittifak söz konusu. Bunu açıklamaları lazım. HDP, biz yokmuşuz gibi davranmanız kurallara uygun değil diyorlar. Diğerleri ise ittifak halinde değiliz diyor. Bunu CHP'ye de sormamız lazım. Bir gizemlilik söz konusu. Bu ittifak kimlerden oluşuyor. Bunu vatandaş bilmek zorunda. İnkar ediyorlar. 

MEMLEKET MASASI ÇAĞRISI

Böyle bir gündemimiz yok. Ama bir buluşma olacaksa, bazı ahlaki kurallar lazım. Bir parti darbe iması yapıyor ama ittifak içinden tepki gelmiyor. Nasıl aynı masaya oturacaksınız? Sürekli saray rejimi diyenlerle neyi konuşacaksınız. Sürekli "Yassıada Rejimi" açıklamaları yapıyorlar. Masanın ayağını kesenlerle nasıl aynı masaya oturacağız. Bunu gündeme almamız için herhangi bir sebep yok. 

 

 

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