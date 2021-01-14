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14.01.2021 - 17:08 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı kararı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik açıklamalarında, "Önderlik etmek ve teşvik etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız toplantımızdan sonra aşı olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı kararı

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır annelerine bazı siyasi partilerin hiç destek vermemesi, dillerine hiç almamaları ortadadır. Hepsine selamlarımızı iletiyoruz. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AŞI KARARI

Önderlik etmek ve teşvik etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız toplantımızdan sonra aşı olacaklardır.

Kendileri aşı olarak toplumdaki tereddütleri ortadan kaldıracaktır. Kendisi bunu toplumla canlı yayında paylamamız için talimat verdiler. 

Geçen hafta birden bire eski bir genelkurmay başkanı 60 ihtilalinin sebebinin erken seçime gidilmemesi açıklamalarını yaptı. Ardından ana muhalefet lideri erken seçim açıklamalarında bulundu. Bunları kasıtlı buluyoruz. Sinsi bir siyasi değerlendirmedir.

"SÖZDE CUMHURBAŞKANI" TARTIŞMASI

Bu hastalıklı zihniyet daha sonra "Erdoğan, büyük bir felaketle gidecek, seçimle gitmez" sözlerini kullandı. Ardından yine çıkıp "Sözde Cumhurbaşkanı" dediler. Cumhurbaşkanı için bu ifadeyi kullanma yetkisine size kim verdi. Millet seçmiş, hukuken onaylanmış. Bundan sonra kimseye laf söylemek düşmez.

 

Lüks aracın içine girdi, 1 dakikada bu hale getirdi!İstanbul Esenler'de park halindeki 500 binlik lüks aracın içine giren hırsızlar bazı cihazları çalarak kaçtı. 1 dakika içinde 65 bin liralık elektronik aksamı söküp alan hırsızların görüntüleri kameralara saniye saniye yansıdı.
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