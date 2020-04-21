Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Merkezi koordinasyonla bu iş yürütülmeli

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları:

Dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük krizle karşı karşıya. Bu küresel bir kriz.

Ne olacağını öngörmek çok da doğru değil.

Corona günleri, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin işareti olarak yer alacak.

Dünyanın öncelikli gündemi terörle mücadeleydi. Pandemiden sonra, insani düzeyde evrensel düzeyde dayanışmanın nasıl olacağı, halk sağlının nasıl olacağı, ekonomiden tutun dış politika refleksine kadar tablo ortaya çıkacak.

Salgınlar her zaman devletler arası ilişkileri etkilemiştir.

Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir.

En çarpıcı konulardan bir tanesi Avrupa Birliği arasındaki tartışmalardı.

Ulusal mücadelenin tamamlayıcısı küresel mücadeledir.

Salgınların ortaya çıkışı sadece tek başına belirsiz bir hastalığın çıkışı olarak ele alınmayacak.

İnsanların temiz suya ve gıdaya ulaşması konusuna kadar her şey politikanın ana gündem maddesi olacak.

MYK toplantımızda ve diğer yaptığımız toplantılarda bu meseleler üzerine kafa yormaya çalışıyoruz.

Geleceğin normali ne olacak bunların üzerine çalışıyoruz.

Diğer ülkelerden daha hazırlıklı yakalandık.

İnsan odaklı sağlık politikalarımız var.

71 ilde yurt dışından getirdiğimiz vatandaşların karantinada kalmasını sağladık.

25 bine yakın vatandaşımız Ramazan Bayramını geçirmek için ülkeye dönmek istiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir vatandaşını mağdur bırakmamıştır.

Gerek ebola ile ilgili olan gerek Sars ile ilgili olan bu salgınlar konusunda mücadele etmiş uzmanlara kulak verdiğimizde muhakkak suretle merkezi bir planlama ve koordinasyonla yapılması gerektiğini söylediler.

Merkezi koordinasyonla bu iş yürütülmeli.

Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi

Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor.

Hiç kimsenin ekmek dağıtması engellenmiyor.

Vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok. Devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır.

Türkiye kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra yurt dışındaki vatandaşlara yardımı ulaştırmaktadır.

Türkiye, KKTC'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir.

Bayram sonrasında normalleşmeyi konuşmaya başlayabileceğiz. Bunun hızlanıp hızlanmaması tamamen bizim tedbirlere uymamıza bağlıdır.

Sağlık çalışanlarımız müthiş bir kahramanlık örneği gösteriyorlar. Sağlık çalışanlarımızın hepsine müteşekkiriz.

Vefa Sosyal Destek grupları nakış nakış tarih yazıyorlar.

Türkiye yeni dönemde geleceğe daha büyük ümitle bakacak.