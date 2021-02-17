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17.02.2021 - 10:08 | | milliyet.com.tr, AA

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır' sözlerine sert tepki gösterdi. İşte Sözcü Çelik'in açıklamaları...

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı itham etmesinin, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyon olduğunu bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.

"Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." ifadesini kullanan Çelik, şöyle devam etti:

"Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir. PKK terör örgütüne söylenmesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır. Demokrasilerde muhalefet en tabii haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröre karşı dünyadaki en kararlı mücadeleye liderlik ettiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Terörü suçlaması gerekenlerin Cumhurbaşkanı'mızı suçlaması, terör örgütüyle aynı dili kullanmaktır. Cumhurbaşkanımız milletimiz ve devletimiz adına bu mücadeleye liderlik etmeye devam ediyor. PKK terör örgütünün diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar millet ve tarih önünde bunun utancını taşıyacaklardır. Cumhurbaşkanımız ise kim ne derse desin milletimiz ve devletimiz için bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır."

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Kemal Kılıçdaroğluna sert tepki

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Kemal Kılıçdaroğluna sert tepki

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Kemal Kılıçdaroğluna sert tepki


Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Kemal Kılıçdaroğluna sert tepki

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Kemal Kılıçdaroğluna sert tepki

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