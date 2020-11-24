Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:



DİYARBAKIR ANNELERİ:

Ne kadar görmezden gelinirse gelinsin o annelerin çığlıkları evlatlarına ulaşıyor ve evlatlarına kavuşmaya devam ediyor.



ÇEVİKÖZ'ÜN AÇIKLAMALARI:



Şimdi burada bizim her zaman bu tip açıklamalar olduğu zaman bekliyoruz. Belli bir süre sonra açıklamalarımızı yaptık. Bir yabancı devlet başkanına demokrasi talep etmek bu şekildeki bir yaklaşım son derece yanlıştır dedik. Yaklaşım son derece yanlıştır Demokrasi bir mal değildir, bir ithal bir ürün değildir. Türkiye demokrasi için şehitler verdi. 15 Temmuz'da demokrasisine nasıl sahip çıktığını gördük. İktidara geldiklerini S-400'leri iptal edeceklerini söylüyorlar. Türkiye bunu bir ihtiyaç olduğu için aldı. Müttefiklerimizden patriot almak istedik, satmadılar. Türkiye'nin hava savunma sistemi için acilen tedarik etmesi gerekiyordu. Halen de söylüyoruz patriot almaya hazırız.



Türkiye'nin Libya'daki politikasını neden eleştiriyorsunuz? Suriye'den asker çekmemizi istiyorlar. Oradan asker çektiğimizde ne olacak? Siyasi bilinçten yoksun ve ahlaki olarak kabul edilemeyecek bir söz olduğunu söylemek istiyoruz. Bu açıklamayı yapan siyasetçi arkadaşımız, bunu düzeltmek yerine bizim eleştirilerimizin kötücül bir değerlendirme olduğunu söyledi.



Demokratik dayanışma konusunda bir talep başka şekilde ifade edilir, demokrasi ithal etme talebi bunların ifade ettiği gibi ifade edilir.

Mesela şunun söylenmesi gerekiyor ABD yönetimine; geçmiş yönetiminin yaptığı hataları yapmayın. Yeni yönetimden beklentimiz PKK/PYD örgütüne verilen silahların toplanması, eğitim çalışmalarının sona erdirilmesi ve PKK'ya gerçek bir terör örgütü muamelesi yapılması.



Söylenmesi gereken şudur; Türkiye'nin milli iradenin yegane temsilcisi olan TBMM'nin bombalanmasının sorumlusu Fetullahçı Terör örgütünün, DEAŞ'a yapılan muamele yapılmalı.



S-400'ü verdiğiniz zaman bu müttefiklere diyor musuz bize aynı koşullarda patriot verin. Libya'dan çekilin diyorlar, daha tehlikeli bir şey. Oradaki ambargonun Türkiye tarafından delindiğine dair haberler çıkıyor. Kara propaganda merkezlerinin ürettiği bu haberleri dillendirmek ana muhalefet partisinin işi midir?



Rum tarafı Türk tarafına saygısızlık yapan bir yaklaşım içine giriyor. Kapalı Maraş'ın açılmasının ne gibi bir sakıncası var?



Kendi ülkesini başka ülkeye ülkeye şikayet edip, demokrasi talebinde bulunuyor. Kendi antidemokratik durumunuzla ilgili ne yapıyorsunuz?

Keşke bunu düzeltselerdi. Bu açıklamayı yapanın, daha sonraki açıklamaları durumu daha da vahim hale getirdi.







Reformlar, siyasi kimliğimizin bir parçası. Önemli bir reform uygulamasını Türk siyasi hayatında ortaya koyduk. Reform değişen şartlarda ve koşullarda vatandaşların sesinin devlet yönetimine daha çok yansıması demektir. Hayat dinamiktir. Tüm bu kurumların sahibi vatandaşımızdır. Vatandaşlarımızın sesinin, kamu hayatına yansıması için bu çalışmalar yapılıyor.



TÜRK GEMİSİNE HUKUK DIŞI ARAMA



22 Kasım'da Alman savaş gemisi, insani yardım gemisi taşıyan bayrağımızı taşıyan gemiye müdahale etmiştir. Bu yapılanı şiddetle protesto ediyoruz. Bu aramalar hukuk dışı korsan aramalardır. Son derece yanlış bir iş yapmışlardır.