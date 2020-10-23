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23.10.2020 - 17:02 | | DHA

Son dakika! AK Parti'den Almanya'ya 'cami' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camii'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır" dedi.

Son dakika! AK Parti'den Almanya'ya 'cami' tepkisi

AK Partili Çelik, Twitter hesabından, Almanya'nın başkenti Berlin'de Mevlana Camisi'nde yapılan aramalar sırasında polislerin üzerinde namaz kılınan halılara botlarla basmasına tepki gösterdi.

Çelik, "Alman polisinin Berlin’de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır. Almanya’da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır" dedi.

'SAYGISIZLIĞI CİDDİ ŞEKİLDE SORUŞTURMALI'

Çelik, demokratik toplum düzeninin gereği olarak ibadet mekanlarının saygıyla korunması gerektiğine vurgu yaparak, "İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz. Alman makamları Mevlana Camii’ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır" ifadesini kullandı.

Barutlar Çetesi'ne operasyon! 20 gözaltı...Ankara'da polis ekipleri, çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve 'Barutlar' olarak bilenen suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, çok sayıda çek-senet, uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.
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