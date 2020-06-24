24.06.2020 - 11:04 |
Son dakika... AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret Bugün bir araya gelecekler
Son dakika haberi... AK Parti grup başkanvekilleri, saat 14.00'te CHP'yi, saat 16.00'da ise İYİ Parti'yi ziyaret edecek. Görüşmede baro paketi değerlendirilecek.
Ayrıntılar birazdan...
Cezaevinden tahliye olan güzellik kraliçesi yaşadığı dehşeti anlattıSon dakika haberi... İstanbul'da, iş insanı H.F.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla 4 sanıkla birlikte yargılandığı davada 'şantaj' suçundan beraat eden, 'nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılan 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi manken Sibel Demiralp (26), Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü iş insanı H.F.'den kurtulmak için yardım istediği akrabasının tuzağına düştüğünü iddia eden Demiralp, "İki ateş arasında kaldım. Mağdurken suçlu duruma düştüm. Hayallerimi çalanlara inat, bundan sonra daha başarılı olacağım" dedi.