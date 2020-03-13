13.03.2020 - 11:30 |
Son dakika...AK Parti'den 'Corona Virüsü' önlemi! Grup toplantısı ertelendi
AK Parti'den yapılan açıklamada "Bu hafta grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır." denildi.
AK Parti'den yapılan açıklamada "Bu hafta grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır." denildi.
AK Parti'de Corona Virüsü önlemleri devam ediyor.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın milletvekilleri ile paylaştığı notta şöyle denildi:
"Bu hafta (18 Mart) grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarına ziyaretçi alınmayacaktır.
Grup toplantılarına sadece milletvekillerinin katılımı ile yapılacaktır. Grup toplantılarının olduğu saatte başka bir program yapılmayacak ve randevu ve toplantı planlanmayacaktır." denildi.
İkinci vakanın son durumunu canlı yayında açıkladıBilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.